Житель Приморья угрожал спустить собаку на полицейских

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на СК РФ по Приморскому краю, 14 июня 2020 года обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения, в связи с чем к дому по улице Докучаева в городе Арсеньеве прибыли сотрудники полиции и постучали в калитку. Обвиняемый открыл калитку, однако увидев стражей порядка, стал высказывать угрозы спустить собаку с привязи, схватил одного из полицейских за форменное обмундирование и силой потянул на себя, причинив физическую боль.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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