Житель Приморья угрожал полицейскому молотком

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в 36-летного мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Как сообщили в СК РФ по Приморскому краю, в феврале 2020 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома по улице Зеленая в селе Чернятино Октябрьского района, угрожая физической расправой, поочередно замахивался отверткой и молотком на сотрудника полиции, который прибыл на место в связи с поступившим вызовом об агрессивном поведении обвиняемого.

Следствием собрана достаточная доказательственая база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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