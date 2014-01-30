Возмущенный водитель кинулся с ножом на полицейских в Черниговском районе

В Черниговском районе завершено расследование уголовного дела по факту угрозы применения насилия в отношении представителя власти, сообщают «Вести:Приморье».

Следствием завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По версии следствия, 11 мая 2020 года обвиняемый управлял автомобилем и был остановлен сотрудниками полиции недалеко от дома по улице Ленинская в селе Дмитриевское Черниговского района. При этом, обвиняемый сначала проигнорировал требование полицейских остановиться и продолжил движение. В связи с тем, что обвиняемый совершил указанное правонарушение, а также отказался пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, сотрудники полиции составили соответствующий протокол об административном правонарушении. Между тем, возмущенный законными действиями стражей порядка обвиняемый взял нож и стал угрожать им сотрудникам полиции применением насилия.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, отметили в Следственном управлении СК РФ по Приморью.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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