Новости Общество Происшествия
Сегодня, 16:24

Возмущенный водитель кинулся с ножом на полицейских в Черниговском районе

Возмущенный водитель кинулся с ножом на полицейских в Черниговском районе

Источник фото: pixabay.com

В Черниговском районе завершено расследование уголовного дела по факту угрозы применения насилия в отношении представителя власти, сообщают «Вести:Приморье».

Следствием завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По версии следствия, 11 мая 2020 года обвиняемый управлял автомобилем и был остановлен сотрудниками полиции недалеко от дома по улице Ленинская в селе Дмитриевское Черниговского района. При этом, обвиняемый сначала проигнорировал требование полицейских остановиться и продолжил движение. В связи с тем, что обвиняемый совершил указанное правонарушение, а также отказался пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, сотрудники полиции составили соответствующий протокол об административном правонарушении. Между тем, возмущенный законными действиями стражей порядка обвиняемый взял нож и стал угрожать им сотрудникам полиции применением насилия.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, отметили в Следственном управлении СК РФ по Приморью.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Загрузка...

Ранее по теме