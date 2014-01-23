Сотрудник исправительной колонии решил «стать своим» среди осужденных

Следствием завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего младшего инспектора группы надзора отдела безопасности Федерального казенного учреждения «ИК-33», которого обвинили в получении взятки, сообщает "Вести: Приморье".

По версии следствия, в августе 2019 года обвиняемый, находясь по месту службы в ИК-33, получил на счет банковской карты деньги - 12 тысяч рублей от осужденного.

Деньги передавались за выполнение незаконных действий в интересах последнего. Сотрудник колонии должен был приобрести мобильный телефон и пронести его на режимную территорию ИК-33.

Позднее, обвиняемый совершил аналогичное преступление, получив взятку в размере 15 тысяч рублей от другого заключенного, отметили в пресс-службе СУ СК РФ по Приморскому краю.

Следствием собранна достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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