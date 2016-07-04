ОПГ в погонах: инспектор ДПС «сдал» всех подельников

В г. Партизанске окончено расследование уголовного дела в отношении бывшего инспектора ДПС, обвиняемого в получении взятки, сообщают «Вести:Приморье».

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного за получение взятки, то есть получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег, в значительном размере, за незаконные действия, отметили в пресс-службе ведомства.

Как установлено в ходе следствия, весной этого года обвиняемый, состоя в должности инспектора дорожно-патрульной службы, через посредника получил взятку в размере 30 тыс. рублей за сопровождение грузового автомобиля с лесоматериалом без разрешительных документов от с. Сергеевка Партизанского района до г. Находки, а также за не привлечение водителя этого автомобиля к административной ответственности.

В ходе предварительного следствия обвиняемый признал свою вину, активно сотрудничал со следствием, рассказал о преступной деятельности сотрудников территориального отдела ГИБДД, которые также привлечены к уголовной ответственности.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Партизанский районный суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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