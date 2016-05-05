Сотрудника ГУФСИН ждет суд за получение взятки

В Приморье завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудника ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за незаконные действия).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на СК РФ по Приморскому краю, 4-5 сентября 2020 года на автозаправочной станции по улице Михайловской в городе Артеме обвиняемый получил от осужденного через посредника взятку в виде денег в размере 13 000 рублей. Деньги передавались за создание осужденному привилегированных и благоприятных условий отбывания наказания в исправительном учреждении строгого режима, а именно в возможности иметь при себе и пользоваться запрещенными к использованию на территории исправительного учреждения предметами, в том числе средствами связи. Кроме денежных средств от посредника он получил два сотовых телефона, пронес на режимную территорию, где передал осужденному.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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