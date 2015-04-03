Сотрудник исправительной колонии получил взятку за создание особых условий заключенному

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за незаконные действия).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на СК РФ по Приморскому краю, в период времени с 9 декабря 2019 года по 22 сентября 2020 года подозреваемый получил от осужденного, отбывающего наказание в ИК-20, взятку в виде денег в размере 31 900 рублей за создание привилегированных и благоприятных условий отбывания наказания в исправительном учреждении строгого режима, а именно в возможности иметь при себе и пользоваться запрещенными к использованию на территории исправительного учреждения предметами, в том числе средствами связи.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

Преступление выявлено управлением службы безопасности ГУФСИН России по Приморскому краю.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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