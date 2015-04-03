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Сотрудник исправительной колонии получил взятку за создание особых условий заключенному

Сотрудник исправительной колонии получил взятку за создание особых условий заключенному

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за незаконные действия).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на СК РФ по Приморскому краю, в период времени с 9 декабря 2019 года по 22  сентября 2020 года подозреваемый получил от осужденного, отбывающего наказание в ИК-20, взятку в виде денег в размере 31 900 рублей за создание привилегированных и благоприятных условий отбывания наказания в исправительном учреждении строгого режима, а именно в возможности иметь при себе и пользоваться запрещенными к использованию на территории исправительного учреждения предметами, в том числе средствами связи.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

Преступление выявлено управлением службы безопасности ГУФСИН России по Приморскому краю.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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