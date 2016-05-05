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В Приморье сотрудника ГУФСИН отправили под домашний арест

В Приморье сотрудника ГУФСИН отправили под домашний арест

Источник фото: sprotyv.info

Сегодня по ходатайству следователя суд избрал в отношении сотрудника ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю меру пресечения в виде домашнего ареста, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на СК РФ по Приморскому краю. Как сообщалось ранее, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника исправительного учреждения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за незаконные действия).

По версии следствия, в период времени с 9 декабря 2019 года по 22  сентября 2020 года подозреваемый получил  от осужденного, отбывающего наказание в ИК-20, взятку в виде денег в размере 31 900 рублей за создание привилегированных и благоприятных условий отбывания наказания в  исправительном учреждении строгого режима, а именно в возможности иметь при себе и пользоваться запрещенными к  использованию на территории исправительного учреждения предметами, в том числе средствами связи.

Преступление выявлено управлением службы безопасности ГУФСИН России по Приморскому краю.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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