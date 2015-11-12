«Где-то прокололся»: ФСБ «взяла» высокопоставленного чиновника в Приморье
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту получения взятки заместителем начальника исправительной колонии, расположенной в Чугуевском районе, по признакам преступления - получение взятки должностным лицом, сообщают «Вести:Приморье».
Как установлено в ходе следствия, подозреваемый в силу своих должностных обязанностей, обязан был выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению осужденными преступлений и иных правонарушений. Однако вопреки интересам службы, 10 ноября 2020 года подозреваемый получил от осужденного, содержащегося в исправительном учреждении, через посредника взятку имуществом, стоимостью более 17 тыс. рублей, отметили в пресс-службе ведомства.
За взятку подозреваемый должен был создать для осужденного привилегированные и благоприятные условия отбывания наказания, беспрепятственное использование средств связи и пронос иных предметов, запрещенных к хранению на территории исправительного учреждения.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю.
В настоящее время следователи проводят сбор и закрепление доказательственной базы. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
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