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Начальник СБ колонии поcадил "на счетчик" зэка из Приморья

Начальник СБ колонии поcадил "на счетчик" зэка из Приморья

Фото: pregel.info


За отдельную плату разрешал послабления режима. Начальник отдела безопасности приморской колонии обвиняется в вымогательстве взятки с заключенного, — передают «Вести: Приморье» по данным СК.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю окончено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении начальника отдела безопасности исправительной колонии, расположенной в г. Артеме, по признакам преступления, предусмотренного, ч. 5 ст. 290 УК РФ – получение взятки в виде денег за попустительство по службе, в значительном размере, совершенное с вымогательством взятки.

Как установлено в ходе следствия, обвиняемый в силу своих должностных обязанностей обязан был выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению осужденными преступлений и иных правонарушений. Обвиняемый узнал, что один из осужденных систематически нарушает режим отбывания наказания в исправительной колонии, имеет при себе сотовый телефон. Сотрудник колонии периодически вымогал у осужденного взятки в сумме от 1500 до 96 014 рублей, путем перечисления на банковскую карту супруги обвиняемого.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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