Заместитель начальника колонии в Приморье может оказаться на месте осужденных

Прокуратура города Артема утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, который обвиняется получении взятки, сопряженной с вымогательством, сообщают «Вести:Приморье».

По версии следствия, преступление совершено в период с сентября 2019 года по сентябрь 2020 года, отметили в прокуратуре ПК.

Сотрудник колонии получал от осужденных денежные средства за общее покровительство, выразившиеся в сохранении в исправительной колонии рабочего места одного из осужденных, за незаконное бездействие, выраженное в непринятии мер к изъятию запрещенных на территории колонии предметов и неприменении к осужденным мер взыскания.

Требуя взятки с осужденных, фигурант оказывал психологическое давление на них, высказывал угрозы, что в случае невыполнения его незаконных требований, он изменит режим отбывания наказания на более строгий.

Действуя таким образом, злоумышленник получил более 95 тыс. рублей, которые заключенные переводили ему на банковскую карту.

Преступные действия должностного лица были выявлены и пресечены в том числе при участии оперативных сотрудников управления собственной безопасности ГУФСИН России по Приморскому краю.

Уголовное дело направлено в Артемовский городской суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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