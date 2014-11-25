Сотрудник колонии станет «своим» среди осужденных

Перед судом предстанет сотрудник колонии за получение взятки, сообщает "Вести: Приморье".

Прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении сотрудника исправительной колонии, которого обвиняют в получении взятки при исполнении им должностных обязанностей.

В августе 2019 года инспектор отдела безопасности исправительной колонии предложил осужденным, отбывающим наказание, передать ему деньги на покупку для них сотовых телефонов.

Знакомые осужденных перевели на счет банковской карты жены подозреваемого 24 тысячи рублей.

Оперативно-разыскные мероприятия подтвердили участие инспектора ГУФСИН в незаконных действиях — получении взятки. Сотрудниками Управления собственной безопасности подозреваемый был задержан.

В настоящее время уголовное дело направлено в Спасский районный суд Приморского края для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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