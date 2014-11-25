Сотрудник колонии станет «своим» среди осужденных
Перед судом предстанет сотрудник колонии за получение взятки, сообщает "Вести: Приморье".
Прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении сотрудника исправительной колонии, которого обвиняют в получении взятки при исполнении им должностных обязанностей.
В августе 2019 года инспектор отдела безопасности исправительной колонии предложил осужденным, отбывающим наказание, передать ему деньги на покупку для них сотовых телефонов.
Знакомые осужденных перевели на счет банковской карты жены подозреваемого 24 тысячи рублей.
Оперативно-разыскные мероприятия подтвердили участие инспектора ГУФСИН в незаконных действиях — получении взятки. Сотрудниками Управления собственной безопасности подозреваемый был задержан.
В настоящее время уголовное дело направлено в Спасский районный суд Приморского края для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
25.11.2014 Сотрудник исправительной колонии в Приморье пойдет под суд за взятку
-
09.01.2020 Сотрудник исправительной колонии решил «стать своим» среди осужденных
-
12.12.2019 Начальник СБ колонии поcадил "на счетчик" зэка из Приморья
-
19.12.2017 Сотрудник исправительной колонии в Приморье пойдет под суд
-
04.03.2019 Бывший сотрудник ГУФСИН пойдет под суд за создание особых условий заключенному
-
03.04.2015 Житель Приморья подозревается в даче взятки сотруднику ГУФСИН
Добавить комментарий