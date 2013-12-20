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Подросток решил «купить» место в колонии за 8 тысяч

Подросток решил «купить» место в колонии за 8 тысяч

Фото: sterhluki

СК РФ по Приморскому краю  завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего жителя Хорольского района, которого обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража), сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу СК РФ по ПК.

По версии следствия, 28 июля 2019 года обвиняемый, находясь в кафе-баре в состоянии алкогольного опьянения, взял с разрешения своего знакомого его сотовый телефон и тайно сделал перевод денежных средств в размере 8 тысяч рублей через программу банка с банковской карты потерпевшего на свою банковскую карту.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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