Подросток решил «купить» место в колонии за 8 тысяч
СК РФ по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего жителя Хорольского района, которого обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража), сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу СК РФ по ПК.
По версии следствия, 28 июля 2019 года обвиняемый, находясь в кафе-баре в состоянии алкогольного опьянения, взял с разрешения своего знакомого его сотовый телефон и тайно сделал перевод денежных средств в размере 8 тысяч рублей через программу банка с банковской карты потерпевшего на свою банковскую карту.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
23.01.2014 В Дальнегорском районе завершено расследование уголовного дела против половой неприкосновенности малолетней
-
07.05.2019 Приморец жестоко убил свою пожилую мать
-
20.12.2013 Житель Приморья обвиняется в совершении преступления сексуального характера в отношении 4-летнего ребенка
-
05.06.2019 В Приморье отец зарезал своего сына
-
14.11.2014 В Приморье завершено расследование уголовного дела по факту изнасилования женщины
-
18.11.2014 В Большом Камне пьяные подростки изнасиловали школьницу
Добавить комментарий