Более миллиона рублей украла жительница Владивостока у своего дедушки
Прокуратура Ленинского района г. Владивостока утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная в особо крупном размере).
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прокуратуру края, преступление совершено в марте 2020 года в одной из квартир по ул. Спортивной в г. Владивостоке.
Фигурантка пришла в гости к своему дедушке, 1954 г.р. Зная о его накоплениях, она дождалась пока он отвлечется, после чего тайно похитила из шкафа принадлежащие пожилому мужчине денежные средства в размере более 1 млн рублей.
Похищенными деньгами внучка распорядилась по своему усмотрению.
В ходе предварительного следствия вину в совершенном преступлении обвиняемая признала в полном объеме.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.
Потерпевшим заявлен гражданский иск.
Санкция п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
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