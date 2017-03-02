Новости Происшествия
Сегодня, 17:25

Более миллиона рублей украла жительница Владивостока у своего дедушки

Более миллиона рублей украла жительница Владивостока у своего дедушки

Источник фото: piter.tv

Прокуратура Ленинского района г. Владивостока утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная в особо крупном размере).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прокуратуру края, преступление совершено в марте 2020 года в одной из квартир по ул. Спортивной в г. Владивостоке.

Фигурантка пришла в гости к своему дедушке, 1954 г.р. Зная о его накоплениях, она дождалась пока он отвлечется, после чего тайно похитила из шкафа принадлежащие пожилому мужчине денежные средства в размере более 1 млн рублей.

Похищенными деньгами внучка распорядилась по своему усмотрению.

В ходе предварительного следствия вину в совершенном преступлении обвиняемая признала в полном объеме. 

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.

Потерпевшим заявлен гражданский иск.

Санкция п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Загрузка...

Ранее по теме