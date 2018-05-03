Клининг заказывали: женщина «навела порядок» в портмоне клиента
Прокуратура Первомайского района г. Владивостока утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, сообщают «Вести:Приморье». Она обвиняется в совершении кражи, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину.
По версии следствия, преступление совершено в октябре 2019 года в районе улицы Фастовской во Владивостоке сотрудницей одной из клининговых компаний города, отметили в пресс-службе прокуратуры ПК.
Фигурантка, осуществляя уборку в одной из квартир, похитила из кошелька потерпевшего денежные средства в размере 7 тыс. рублей, которыми в последующем распорядилась по своему усмотрению.
В настоящее время уголовное дело направлено в Первомайский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.
Причиненный ущерб возмещен злоумышленницей потерпевшему в ходе предварительного расследования.
Комментировать: