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Вчера, 15:38

Жительница Приморья нашла способ «прокутить» огромные деньги

Жительница Приморья нашла способ «прокутить» огромные деньги

Источник фото: pixabay.com

Прокуратура Партизанского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, которая обвиняется в краже, совершенная в крупном размере, сообщают «Вести:Приморье».

По версии следствия, преступление совершено в середине декабря 2020 года.

Фигурантка похитила у своего отца все личные сбережения в сумме 7 тыс. долларов США и 100 тыс. рублей. С похищенными деньгами она поехала в г. Находку, где развлекалась и употребляла спиртные напитки. На следующий день в гостиничном комплексе ее задержали сотрудники полиции, отметили в прокуратуре ПК.

За сутки ей удалось потратить более 370 тыс. рублей, оставшиеся денежные средства были изъяты и возвращены мужчине.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в Партизанский районный суд для рассмотрения по существу.

Потерпевшим заявлен гражданский иск. 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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