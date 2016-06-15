Новости Общество Происшествия
Сегодня, 10:47

Под уголовную статью попали две дамы, решившие помочь друг другу

Под уголовную статью попали две дамы, решившие помочь друг другу

Источник фото: pixabay.com

В краевой столице суд рассмотрит дело о взятке за успешную сдачу экзамена на право управления автомобилем, сообщают «Вести:Приморье».

Прокуратура Ленинского района г. Владивостока утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы Надеждинского района, которая обвиняется в даче взятки должностному лицу через посредника в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий. 

По версии следствия, в сентябре 2019 года фигурантка за успешную сдачу экзамена по управлению транспортным средством и последующего получения водительского удостоверения категории «В» перевела денежные средства в размере 45 тыс. рублей на карту своей знакомой, являющейся директором автошколы.

Согласно достигнутой договоренности, получив денежные средства, выступая в качестве посредника, женщина должна была передать их сотрудникам межрайонного экзаменационного отдела ГИБДД УМВД России по Приморскому краю в качестве взятки.

В ходе предварительного следствия обвиняемая вину признала в полном объеме. Уголовные дела в отношении сотрудников полиции и руководителя автошколы выделены в отдельные производства, отметили в прокуратуре ПК.

В настоящее время уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу. Санкция ч. 3 ст. 291 УК РФ предусматривает  наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме