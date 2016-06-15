Под уголовную статью попали две дамы, решившие помочь друг другу

В краевой столице суд рассмотрит дело о взятке за успешную сдачу экзамена на право управления автомобилем, сообщают «Вести:Приморье».

Прокуратура Ленинского района г. Владивостока утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы Надеждинского района, которая обвиняется в даче взятки должностному лицу через посредника в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий.

По версии следствия, в сентябре 2019 года фигурантка за успешную сдачу экзамена по управлению транспортным средством и последующего получения водительского удостоверения категории «В» перевела денежные средства в размере 45 тыс. рублей на карту своей знакомой, являющейся директором автошколы.

Согласно достигнутой договоренности, получив денежные средства, выступая в качестве посредника, женщина должна была передать их сотрудникам межрайонного экзаменационного отдела ГИБДД УМВД России по Приморскому краю в качестве взятки.

В ходе предварительного следствия обвиняемая вину признала в полном объеме. Уголовные дела в отношении сотрудников полиции и руководителя автошколы выделены в отдельные производства, отметили в прокуратуре ПК.

В настоящее время уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу. Санкция ч. 3 ст. 291 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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