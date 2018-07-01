На «чистую воду» вывели полицейские работника Примводоканала

Следствием завершено расследование уголовного дела в отношении начальника автотранспортного хозяйства КГУП «Приморский водоканал». Он обвиняется в совершении мошенничества, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, сообщают «Вести:Приморье».

По версии следствия, весной 2018 года обвиняемый разработал план незаконного обогащения с использованием своего служебного положения. Он решил продать маломерное судно – катер, указав в договоре купли-продажи заниженную стоимость имущества и похищения путем обмана руководства КГУП «Приморский водоканал» денежных средств организации, составляющих разницу между фактической суммой денежных средств, за которую реализовано имущество, и суммою, отраженной в договоре купли-продажи. Он подготовил фиктивный акт технического состояния двигателя катера, в котором отразил недостоверные сведения о повреждениях и недостатках в работе двигателя, а также о значительном повреждении корпуса. На основании указанного подложного акта, катер был оценен по низкой цене, а именно почти 915 тысяч рублей. При этом, он нашел покупателя который был готов купить судно за 1,8 млн рублей. Однако, с покупателем им была достигнута договоренность, что в договоре купли-продажи судна будет указана сумма 1,1 млн рублей. Оставшаяся сумма 700 тысяч рублей будет передана лично обвиняемому.

Таким образом, 28 мая 2018 года обвиняемый обманным путем похитил 700 тысяч рублей, причинив КГУП «Приморский водоканал» ущерб на указанную сумму. Деньги фигурант потратил по своему усмотрению.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, отметили в СУ СК РФ по Приморскому краю.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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