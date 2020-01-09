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Сотрудник известной компании по-особому понял условия акции «Водная амнистия»

Сотрудник известной компании по-особому понял условия акции «Водная амнистия»

Во Владивостоке завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества при подключении водоснабжения, сообщают «Вести:Приморье».

Следствием завершено расследование уголовного дела  в отношении сотрудника КГУП «Приморский водоканал». Он обвиняется в совершении мошенничества.

По версии следствия, в период с апреля 2019 года по январь 2020 года обвиняемый получил информацию о поступлении от гражданки заявления и пакета документов  на заключение договора холодного водоснабжения и водоотведения жилого дома в городе Владивостоке в рамках проводимой КГУП «Приморский водоканал» акции «Водная амнистия», то есть, безвозмездно, а также о наличии у нее права  на получение услуги по заключению вышеуказанного договора на безвозмездной основе.

Вместе с тем,  обвиняемый ввел  женщину в заблуждение, сообщив, что стоимость услуги по оформлению договора составляет 110 тысяч рублей. В январе 2020 года, находясь в здании предприятия, обвиняемый получил от потерпевшей требуемую сумму, таким образом, похитив у нее  денежные средства.  

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи  с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, отметили в СУ СК РФ по Приморскому краю.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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