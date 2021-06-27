Водитель автобуса придумал способ объехать пробку

В Надеждинском районе автовладельцы обратили внимание на автобус, водитель которого нашел способ, как объехать пробку, сообщают «Вести:Приморье».

Так, на выезде в районе Соловей-Ключа водитель автобуса «ушел» на обочину, чтобы сократить время простоя в пробке, и вероятно, попасть в график по которому ходят эти транспортные средства.

Автобус по обочине объезжает машины, стоящие на светофоре на выезде из Соловей-Ключа.

В комментариях паблика dps.control, где был опубликован пост, приморцы выстроили свои версии увиденного. Многие отметили, что в жаркие дни, которые подарила «небесная канцелярия» пассажирам приходится тяжело, воздуха буквально не хватает. Другие пояснили, в том районе уже давно пора сделать вторую полосу для движения, ее явно не хватает. Нашлись и те, кто обратил внимание на работу светофора, предложив увеличить время между сигналами.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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