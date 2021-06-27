Два серьезных ДТП произошли на трассе с интервалом в 100 метров

В Приморье произошли две аварии, участниками которой стали пассажирский автобус 29-го маршрута и экскаватор, сообщают «Вести:Приморье».

Так, в районе подножья Русского острова в кювет «ушли» два транспортных средства. Что послужили толчком к таким ДТП, установят уполномоченные органы.

О пострадавших информации нет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru