Два серьезных ДТП произошли на трассе с интервалом в 100 метров
В Приморье произошли две аварии, участниками которой стали пассажирский автобус 29-го маршрута и экскаватор, сообщают «Вести:Приморье».
Так, в районе подножья Русского острова в кювет «ушли» два транспортных средства. Что послужили толчком к таким ДТП, установят уполномоченные органы.
О пострадавших информации нет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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