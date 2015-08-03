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Две аварии произошли на трассе в одном месте

Две аварии произошли на трассе в одном месте

Источник фото: @AK_VDK

Участниками аварии на трассе по направлению из Владивостока стали четыре транспортных средства, сообщают «Вести:Приморье».

«ДТП на Маковского, 103а, Nissan Serena двигался прямо, внезапно его занесло и он врезался в отъезжающий от остановки автобус. И там же спустя время Honda Insight попал в неуправляемый занос и влетел в Nissan Note, пишет автор поста в одном из приморских пабликов.

В комментариях предположили, всему виной стала нечищеная дорога. Однако среди автовладельцев нашлись и те, кто отметил, дорогу чистили, причиной аварии могло стать несоблюдение правил дорожного движения.

«По фото не заметно, что нормальная. Если считать , что одна полоса из 3х это нормальная дорога, то да, пойдёт».

«Нормальная там дорога».

«Представляю когда накат будет как зеркало они там вообще все перебьются».

«Это сегодня так выглядит трасса? Действительно зачем чистить, подождём пару дней, само растает».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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