Канализация туберкулезного интерната «омывает» дороги пригорода Владивостока
Жители Владивостока бьют тревогу и рассказывают о ситуации, с которой столкнулись приморцы, проживающие в пригороде, сообщают «Вести:Приморье».
Так, очевидцы рассказывают, что канализация туберкулезного интерната вышла «на свет» и топит близлежащий район.
пишет автор поста в паблике dps.control.
В комментариях паблика, где был размещен пост, отмечают, проблема достаточно серьезная и ее нужно решать.
«Палочка коха в воде живёт до 3 месяцев а вода бьёт ключем».
«Надо у эксперта узнать опасны ли воды из туберкулезного интерната».
«Направьте письменное заявление Прокурору края, с требованием устранить грубые нарушения природоохранного законодательства (снимите происходящее на телефон и присовокупьте ссылку с электр. адресом, к своему заявлению)».
Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.