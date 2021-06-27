Канализация туберкулезного интерната «омывает» дороги пригорода Владивостока

Жители Владивостока бьют тревогу и рассказывают о ситуации, с которой столкнулись приморцы, проживающие в пригороде, сообщают «Вести:Приморье».

Так, очевидцы рассказывают, что канализация туберкулезного интерната вышла «на свет» и топит близлежащий район.

Не знаем как привлечь внимание к огромной проблеме. Перекрёсток Восточный проспект и ул Анютинская. Вторую неделю канализация бьет ключом. Звоним каждый день в разные инстанции. Канализация с интерната для детей инфицированных туберкулезом,

пишет автор поста в паблике dps.control.

В комментариях паблика, где был размещен пост, отмечают, проблема достаточно серьезная и ее нужно решать.

«Палочка коха в воде живёт до 3 месяцев а вода бьёт ключем».

«Надо у эксперта узнать опасны ли воды из туберкулезного интерната».

«Направьте письменное заявление Прокурору края, с требованием устранить грубые нарушения природоохранного законодательства (снимите происходящее на телефон и присовокупьте ссылку с электр. адресом, к своему заявлению)».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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