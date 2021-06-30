«Омывает» дороги: Специалисты обследовали место течи канализации туберкулезного интерната

Течь в районе туберкулезного интерната на Садгороде частично устранена, в ближайшее время там начнется ремонт, сообщают «Вести:Приморье».

Специалисты топливно-энергетического комплекса мэрии совместно с сотрудниками Примводоканала обследовали течь в районе Садгорода.

«Причиной течи канализации является поврежденный участок трубы, находящейся на балансе ГБУЗ «Приморская детская краевая клиническая туберкулезная больница». Уже в ближайшее время подрядная организация начнет работы по устранению аварийной ситуации на канализационной линии», - прокомментировал заместитель начальника городского управления по вопросам топливно-энергетического комплекса Роман Глухенький.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, Канализация туберкулезного интерната «омывает» дороги пригорода Владивостока. Очевидцы рассказывают, что канализация туберкулезного интерната вышла «на свет» и топит близлежащий район.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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