«Омывает» дороги: Специалисты обследовали место течи канализации туберкулезного интерната
Течь в районе туберкулезного интерната на Садгороде частично устранена, в ближайшее время там начнется ремонт, сообщают «Вести:Приморье».
Специалисты топливно-энергетического комплекса мэрии совместно с сотрудниками Примводоканала обследовали течь в районе Садгорода.
«Причиной течи канализации является поврежденный участок трубы, находящейся на балансе ГБУЗ «Приморская детская краевая клиническая туберкулезная больница». Уже в ближайшее время подрядная организация начнет работы по устранению аварийной ситуации на канализационной линии», - прокомментировал заместитель начальника городского управления по вопросам топливно-энергетического комплекса Роман Глухенький.
Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, Канализация туберкулезного интерната «омывает» дороги пригорода Владивостока. Очевидцы рассказывают, что канализация туберкулезного интерната вышла «на свет» и топит близлежащий район.