Минтруд Приморья ответил на вопросы приморцев о детских выплатах

Специалисты краевого министерства труда и социальной защиты ответили на вопросы приморцев о детских выплатах в прямом эфире сети «Инстаграм». Обращения касались последних изменений в законодательстве, принципов расчета пособий и возможности использовать специальный налоговый режим.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона, в эфире приняли участие около 150 подписчиков. На вопросы приморцев отвечала консультант Лариса Судакова. По ее словам, с 1 апреля в органы социальной защиты края поступило более 40 тысяч заявлений на перерасчет выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет по новому порядку. Наибольшее число отказов – около 30% – произошли по причине отсутствия у заявителя или трудоспособных членов его семьи доходов.

«Если у заявителя или другого взрослого члена семьи на протяжении всего года не было дохода, то он заявляет о причинах, почему так произошло. И пособие будет назначено только в случае, если эта причина уважительная и объективная», – напомнила представитель министерства.

Она уточнила, если заявитель по каким-либо причинам не может трудоустроиться официально, при этом имеет дело, которое приносит доход, то есть, работает сам на себя, можно оформиться в качестве самозанятого. Чтобы использовать новый специальный налоговый режим, нужно пройти регистрацию и получить подтверждение. Регистрация осуществляется, например, через мобильное приложение Федеральной налоговой службы России «Мой налог».

Кроме этого, центры занятости населения могут предложить общественные работы.

«И общественные работы, и работа в качестве самозанятого позволяют иметь официальный доход и дают возможность получать меры социальной поддержки, в том числе на детей от трех до семи лет. Начав получать официальный доход, вы сможете обратиться через четыре-пять месяцев за выплатой», – проинформировала Лариса Судакова.

Вторая часто встречающаяся причина отказа – превышение среднедушевого дохода семьи. Величина прожиточного минимума в 2021 году — 13963 рублей. Таким образом, доход семьи из трех человек не должен превышать 41889 рублей.

В перечень доходов входят: заработная плата, пособия, алименты, компенсации, доходы от реализации и сдачи в аренду жилья, социальные выплаты, полученные в соответствии с законодательством.

«Постановлением Правительства РФ предусмотрено, что доходы каждого члена семьи учитываются до вычета налогов. Это общее правило учета доходов, и оно применяется для расчета доходов семьи при предоставлении иных мер социальной поддержки», – акцентировала внимание консультант минтруда.

Из расчета не исключаются выплаты семьи по кредитам и займам, выплаты по найму жилого помещения, по коммунальным услугам, штрафы, покупка машины, судебные издержки, расходы на оплату дополнительных занятий ребенку, отпуска, выплаты алиментов в другую семью или иные денежные расходы.

«Семья сама определяет свои расходы, они являются ее расходными обязательствами и не принимаются во внимание при определении права на получение ежемесячной выплаты», – подчеркнула Лариса Судакова.

Не учитываются в составе доходов:

– выплаты на детей от трех до семи лет, которые были получены ранее;

– ежемесячные выплаты на детей до трех лет;

– средства, предоставленные в рамках социального контракта;

– суммы пособий и иных выплат, которые выплачивались на ребенка, который на день подачи заявления достиг возраста 18 лет;

– компенсационные выплаты по уходу за ребенком-инвалидом и инвалидом первой группы с детства.

16% отказов в перерасчеты выплаты связано с наличием в собственности у заявителя и членов его семьи движимого и недвижимого имущества в количестве более, чем определено законодательством. После перечисления имущества, которое семья может иметь и при этом быть малоимущей, Лариса Судакова подчеркнула: единственное жилье у семьи может быть любой площади. Доли равные 1/3 и менее в других квартирах, принадлежавшие семье, не учитываются.

Представитель министерства еще раз напомнила о том, как правильно заполнять заявление на выплату, подчеркнув, что наличие неполных или недостоверных данных, а также отсутствие документов, которые гражданин должен самостоятельно представить, также являются причиной отказа.

В завершение эфира традиционно прозвучали ответы на наиболее часто задаваемые вопросы по выплате.

Найти запись эфира и получить информацию о выплате на ребенка от трех до семи лет можно на официальной странице министерства труда и социальной политики Приморского края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]