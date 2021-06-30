Работали силовики: в Приморье задержали «известного» миллионера

Факт хищения бюджетных денежных средств на сумму более 20 млн рублей выявлен в Приморье, сообщают «Вести:Приморье».

«По результатам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Приморскому краю, при силовой поддержке бойцов Управления Росгвардии по Приморскому краю на территории Спасского района пресечена деятельность группы, созданной местным предпринимателем. Установлено, что руководитель крестьянско-фермерского хозяйства, привлекая малообеспеченных граждан, на протяжении длительного времени осуществлял хищение бюджетных средств, выделяемых в рамках реализации Государственных программ на поддержку сельхозпроизводителей», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.

Оформляя крестьянско-фермерские хозяйства на третьих лиц, ранее судимый приморец предоставлял в Минсельхоз края фиктивные документы о реализации на территории Спасского района инвестиционных проектов на создание и развитие крестьянско-фермерских хозяйств и семейных животноводческих ферм. В действительности подставными получателями грантов никакой деятельности не велось», - пояснила Ирина Сырова.

Ущерб, причиненный бюджету РФ, превысил 20 млн рублей. Вырученные бюджетные денежные средства подозреваемый тратил по своему усмотрению.

Благодаря грамотно спланированным действиям сотрудников УЭБиПК УМВД России по Приморскому краю организатор противоправной схемы задержан.

«Следственной частью Следственного управления УМВД России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей за мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом.

В целях возмещения ущерба, причиненного бюджету РФ, наложен арест на имущество фигуранта уголовного дела», сообщила Ирина Сырова.

Подозреваемый уже имеет судимость за совершение преступления, предусмотренного статьей за применение насилия в отношении представителя власти. По решению суда его заключили под стражу.

В настоящее время проверяется причастность гражданина к совершению иных аналогичных преступлений совершенных Спасского района.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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