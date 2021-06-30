Тела детей найдены. Подробности озвучили в Следственном комитете

Сегодня благодаря грамотно организованным следователями следственных органов СК РФ по Приморскому краю поисковым мероприятиям обнаружены тела двух пропавших во время купания братьев, сообщают «Вести:Приморье».

Тела детей обнаружили утром спасатели МЧС во время обследования акватории реки. Младший брат обнаружен в 3 км вниз по течению от места, где обнаружены вещи малолетних на берегу реки Уссури в городе Лесозаводске. Тело старшего брата найдено спасателями в реке возле железнодорожного моста, отметили в ведомстве. Следователи осмотрели место происшествия и тела детей, каких-либо признаков насильственной смерти не обнаружено, по первоначальным экспертным данным причиной смерти детей явилось утопление в воде. Тело одного из детей найдено днем ранее в 800 м от места, где найдены велосипеды и личные вещи детей.

Ранее сообщалось, что утром 28 июня 2021 года трое малолетних детей вышли из дома по переулку Широкий в селе Полевое и проследовали на велосипедах в направлении реки Уссури. Примерно в 17:00 их личные вещи обнаружены на берегу реки Уссури в городе Лесозаводске. Первоначальные поиски малолетних не привели к положительному результату, в связи с чем по факту безвестного исчезновения детей следственными органами Следственного комитета РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а,в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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