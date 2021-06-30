Президент России назвал подонками тех, кто обманывает пожилых людей
Путин призвал бороться с мошенниками, обманывающими ветеранов и пожилых, сообщают «Вести:Приморье».
Президент России Владимир Путин назвал подонками тех, кто обманывает пожилых людей, и призвал разобраться с мошенниками.
В целом рост таких преступлений он связал с незаконным оборотом персональных данных, уточняет РИА Новости.
"Правоохранители должны здесь серьезно поработать", — отметил он во время прямой линии.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]