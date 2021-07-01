«Звонок другу»: Нашлись средства на восстановление школы в селе Приморья

Минвостокразвития намерено в приоритетном порядке готов рассмотреть вопрос ремонта социальных объектов на Дальнем Востоке. В частности, аварийной школы в селе Воздвиженка в Приморье, где в апреле рухнула стена, сообщают «Вести:Приморье».

На аварийное состояние школы обратили внимание президента России Владимира Путина местные жители в ходе прямой линии с главой государства, пишет ТАСС.

"Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики выделит дополнительные средства на реализацию проектов, направленных на улучшение качества объектов социальной инфраструктуры на Дальнем Востоке, в рамках реализуемой в регионе программы развития центров экономического роста ("Единая дальневосточная субсидия"). В частности, до 200 млн рублей будет предусмотрено на подготовку проектной документации на реконструкцию или создание новых социальных объектов на Дальнем Востоке. В приоритетном порядке будут рассматриваться объекты, [находящиеся] в аварийном состоянии, такие как школа в селе Воздвиженка в Приморском крае", - сообщили журналистам в пресс-службе Минвостокразвития.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, Жители села Воздвиженка Уссурийского округа обратились на Прямую линию Президента России по вопросу организации учебного процесса в селе. Вопрос Путину «решил» вопрос: Прокуратура Приморья взяла на контроль ситуацию с восстановлением школы в Уссурийске.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]