Полпред одобрил перераспределение средств в социальной инфраструктуре





Работу по строительству и модернизации социальной инфраструктуры на Дальнем Востоке нужно продолжать, — об этом заявил Юрий Трутнев, передают «Вести: Приморье».

Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провел заседание правительственной подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке. На подкомиссию был вынесен вопрос перераспределения средств из федерального бюджета, выделенных в рамках единой дальневосточной федеральной субсидии, — сообщается на официальном портале полпреда.

«Количество инвестиционных проектов, которым на Дальнем Востоке оказываются меры государственной поддержки, составляет 2094. Количество растет еженедельно. В эксплуатацию уже введено 283 предприятия. Инвесторами фактически проинвестировано 788,5 млрд рублей. Создано 43 тысячи рабочих мест. Если говорить о развитии социальной инфраструктуры, то построено 68 объектов: 2 больницы, 4 школы, 4 спортивных комплекса, 2 детских сада, 3 культурно-досуговых цента, 12 фельдшерско-акушерских пунктов, а также спортплощадки, объекты инженерной инфраструктуры. Проведен капитальный ремонт в 104 учреждениях, закуплено оборудование для 32 больниц и 58 техникумов. Все это контролируется Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, лично губернаторами. Эту работу надо продолжать. Она важна», — отметил Юрий Трутнев.

Обсуждалось перераспределение в рамках мероприятий по строительству социальной инфраструктуры в точках экономического роста 655,1 млн рублей. Как пояснил Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, они образовались в течение года в результате экономии по результатам реализации мероприятий и рисков неисполнения мероприятий в полном объеме. Предложения по перераспределению средств 2019 года представили 5 регионов: Сахалинская область, Забайкальский край, Республика Саха (Якутия), Приморский край, Магаданская область. Кроме того, от 4 регионов поступили предложения о перераспределении средств 2020 года в объеме 1,57 млрд рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]