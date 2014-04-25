Новое медицинское оборудование закупят для приморских больниц

Дополнительно почти 180 миллионов рублей на оснащение медучреждений оборудованием получит Приморский край. Об этом заявил губернатор Олег Кожемяко по итогам заседания правительственной подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке под председательством вице-премьера – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрии Трутнева в пятницу, 13 декабря.

Как сообщили в пресс-службе администрации края, на подкомиссию был вынесен вопрос перераспределения средств из федерального бюджета, выделенных в рамках единой дальневосточной федеральной субсидии.

«Количество инвестиционных проектов, которым на Дальнем Востоке оказываются меры государственной поддержки, составляет 2094. Количество растет еженедельно. В эксплуатацию уже введено 283 предприятия. Инвесторами фактически проинвестировано 788,5 миллиардов рублей. Создано 43 тысячи рабочих мест. Если говорить о развитии социальной инфраструктуры, то построено 68 объектов: 2 больницы, 4 школы, 4 спортивных комплекса, 2 детских сада, 3 культурно-досуговых цента, 12 фельдшерско-акушерских пункта, а также спортплощадки, объекты инженерной инфраструктуры. Проведен капитальный ремонт в 104 учреждениях, закуплено оборудование для 32 больниц и 58 техникумов. Все это контролируется Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, лично губернаторами. Эту работу надо продолжать. Она важна», – отметил Юрий Трутнев.

Обсуждалось перераспределение в рамках мероприятий по строительству социальной инфраструктуры в точках экономического роста 655,1 миллиона рублей. Как пояснил Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, они образовались в течение года в результате экономии по результатам реализации мероприятий и рисков неисполнения мероприятий в полном объеме. Предложения по перераспределению средств 2019 года представили пять регионов: Сахалинская область, Забайкальский край, Республика Саха (Якутия), Приморский край, Магаданская область.

По словам Олега Кожемяко, Приморский край получил значительные средства и ведёт активную работу по строительству социальных объектов – школ, детсадов, спортивных сооружений, ремонту лечебных учреждений.

«Там, где строители затягивают сроки, чтобы сохранить финансы, приняли решение направить деньги на приобретение медицинского оборудования для первичного звена наших больниц, это примерно 180 миллионов рублей», – заявил губернатор.

Он добавил, что программа по оснащению лечебных учреждений ведется в крае в течение всего года, получено уже несколько траншев от Минвостокразвития по поручению Юрия Трутнева.

«Это позволяет нам видеть перспективу, что все лечебные учреждения первичного звена, районные больницы в Приморье будут оснащены необходимым оборудованием. Мы планомерно движемся в этом направлении», – обозначил глава края.

Также Олег Кожемяко подчеркнул, что были перераспределены денежные средства на строительство моста в Большом Камне. Уже есть проектно-сметная документация с экспертизой.

«Строительство моста, сама дорога требуют значительных денежных средств. Поэтому Минвостокразвития по нашей просьбе перераспределили эти деньги и в марте-апреле можно приступить к строительству моста, а потом и реконструкции дороги, которая является входной в Большой Камень», – отметил Губернатор.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]