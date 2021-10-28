Юрий Трутнев провёл заседание президиума Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока

Проведение вакцинирования населения от коронавирусной инфекции, модернизация социальной инфраструктуры в точках экономического роста, реализации проекта «1000 дворов» в дальневосточных регионах обсуждались на заседании президиума Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, прошедшем под руководством Заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, сообщают «Вести:Приморье».

Обсуждались темпы вакцинирования населения. Среди отстающих регионов названы Приморский, Камчатский и Хабаровский края, Еврейская автономная область. Юрий Трутнев поручил Роспотребнадзору усилить меры по борьбе с коронавирусной инфекцией на Дальнем Востоке и обеспечению уровня вакцинации населения, достаточного для достижения коллективного иммунитета. Особое внимание будет уделено реализации противоэпидемиологических мер на территории Еврейской автономной области. Аппарату полпредства ДФО поручено взять ситуацию в ЕАО на контроль, уточнили в пресс-службе аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО.

Рассматривалось изменение планов социального развития центров экономического роста. В 2018-2022 гг. из федерального бюджета Дальнему Востоку выделено 101,7 млрд рублей, в том числе 12,9 млрд рублей для проведения мероприятий в 2021 году. За период с 2018 г. по 2021 г. регионами ДФО должно быть введено в эксплуатацию 593 социально значимых объекта. Уже фактически построено (реконструировано) 512 объекта, ещё 81 объект будет завершен до конца текущего года. Это школы, детские сады, больницы, ФАПы, дороги, учреждения культуры и спорта, объекты инженерной инфраструктуры.

Отмечен разный уровень кассового исполнения работ по линии «Единой субсидии»: у Магаданской области – 96%, Забайкальского края – 70%, в Республике Саха (Якутия) – 65%. Низкое кассовое исполнение в Хабаровском крае – 8%, в Камчатском крае – 23%, в Приморском крае – 27%. Субъекты РФ подготовили и представили предложения по перераспределению иных межбюджетных трансфертов.

Рассмотрено перераспределение средств десяти дальневосточных регионов: Республик Бурятия и Якутия, Забайкальского, Приморского, Хабаровского и Камчатского краёв, Амурской, Магаданской областей, Еврейской автономной области, Чукотского автономного округа.

Республике Бурятия дополнительно выделено 22,4 млн рублей. Также по ряду объектов региону удалось сэкономить 41,8 млн рублей. Сэкономленные и выделяемые средства будут направлены на строительство детского сада на 150 мест в Кяхте, регионального центра единоборств и оснащение его оборудованием, приобретение технологического оборудования для гимназии №14, приобретение дополнительного автобуса для городского автопарка.

Республика Саха (Якутия) получит дополнительное финансирование в размере 412,9 млн рублей на создание креативного кластера «Квартал Труда» в Якутске и строительство круглогодичного детского центра отдыха и оздоровления «Полярная звезда».

В Забайкальском крае пройдёт перераспределение уже выделенных средств, сэкономленных по ряду объектов и снятых с реализации отдельных мероприятий, в размере более 202 млн рублей. Дополнительно будет предоставлено 7 млн рублей. Средства пойдут на приобретение медицинского оборудования для учреждений здравоохранения, оснащение детского сада в Чите, строительство спорткомплекса с залом для борьбы в пгт Агинское, освещение дорог, ремонт корпуса флюорографии городской клинической больницы №2 в Чите, приобретение уличных тренажёров, покупку спортоборудования для школы №2 в Шилке.

Экономия при строительстве социальных объектов в Приморье составила 12,1 млн рублей. Дополнительно краю предоставят 357,6 млн рублей. Владивосток получит дополнительное финансирование на ремонт автомобильных дорог, приобретение модульного очистного оборудования, строительство школы на 600 мест. Дополнительные средства получит город Большой Камень на реконструкцию водопроводов.

Хабаровскому краю выделят 12,3 млн рублей на обновление автопарка коммунальной техники и закупки автоцистерны для питьевой воды. Обсуждалась ситуация с затягиванием сроков начала строительства онкологического диспансера в Комсомольске-на-Амуре и лечебного корпуса центральной районной больницы в Николаевске-на-Амуре, продление сроков строительства противотуберкулезного диспансера в Хабаровске.

Перераспределены средства в Амурской области. В связи с изменением сроков начала строительства средства в объёме 39,1 млн рублей, выделенные на строительство здания ЗАГСа в городе Свободном, пойдут на обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан.

Магаданской области предоставят 38,1 млн рублей на укрепление участка берега Охотского моря в бухте Нагаева и реконструкцию видовой площадки «Пирс» в «Парке Маяк» в Магадане.

Дополнительные средства выделены ЕАО на разработку проектно-сметной документации на строительство школы на 176 мест в п. Кульдур.

Продлён срок реконструкции инфраструктуры горнолыжной базы «Эдельвейс» (система искусственного снегообразования) в Камчатском крае.

Чукотке выделено 84,3 млн рублей на обеспечение жильём работников социальной сферы в пгт Угольные Коми.

Вице-премьер обратил внимание глав дальневосточных регионов на их личную ответственность за эффективность использования федеральных средств, направляемых на создание и модернизацию социальной инфраструктуры в рамках программы «Единая субсидия».

«Сэкономленные деньги, которые предоставлялись по линии «Единой субсидии», надо оставлять региону, направлять на строительство в этих регионах новых объектов. А там, где идёт затягивание сроков, необоснованные исключения объектов, будем принимать другие решения», – считает Юрий Трутнев.

По словам Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, невостребованные средства «Единой субсидии», ранее предоставленные Хабаровскому краю и ЕАО, в размере 879,2 млн рублей будут переданы другим дальневосточным регионам.

Ещё одним вопросом повестки стало обсуждение реализации программы «1000 дворов». Решение о реализации программы по благоустройству дворовых территорий было принято на VI Восточном экономическом форуме. Реализация проекта создаст новые доступные пространства для отдыха рядом с домом, приведет к улучшению качества жизни граждан, повысит индекс качества городской среды. Из федерального бюджета на модернизацию дворов всем 11 субъектам ДФО будет выделено 7 млрд рублей. Первые дворы, благоустроенные по программе, будут сданы в ноябре 2022 года. Распределение средств будет производиться исходя из численности постоянно проживающего населения.

«Задача программы поднять комфортность проживания жителей, создать лучшие условия жизни в Дальневосточном федеральном округе. Надо сделать так, чтобы все выделенные средства привели к строительству требуемого количества дворов, сооружения, площадок для того, чтобы всё это было сделано в срок, с надлежащим качеством и в тех территориях, где это, прежде всего, надо жителям», – заметил Юрий Трутнев.

Вице-премьер поручил главам дальневосточных регионов провести общественные обсуждения программы «1000 дворов». Регионы сформируют список адресов с учётом мнения жителей. «Нужно сделать этот процесс публичным. Разобраться, где это в первую очередь необходимо жителям», – пояснил он. Также вице-премьер поручил Минвостокразвития России совместно с Минстроем России и регионами ДФО проработать возможность использования типовых проектов, которые позволят ускорить работы по благоустройству территорий.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]