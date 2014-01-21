Юрий Трутнев: развитие социальной сферы в Приморье должно продолжаться

30 января 2020 года во Владивостоке Заместитель Председателя Правительства РФ - полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провел совещание по вопросу реализации планов социального развития центров экономического роста Приморского края.

«Мы продолжаем реализацию Планов социального развития центров экономического роста субъектов Дальневосточного федерального округа. Это программа является важной составляющей общего развития Дальнего Востока, помогает нам развивать социальную сферу», - отметил Юрий Трутнев.

Как отметил вице-премьер, в дальневосточных регионах определены 58 центров экономического роста, которые охватывают 81% от численности населения ДФО - 6,6 млн человек. Дальнему Востоку до 2021 года на создание, модернизацию и оснащение социальных объектов в рамках «единой федеральной субсидии» из федерального бюджета выделяется 94,3 млрд рублей. Будет построено 19 больниц и 52 фельдшерско-акушерских пункта, 33 школы и детских сада, 30 спортивных комплекса, 21 центр культуры, проведена реконструкция и капитальный ремонт 326 объектов социальной и инженерной инфраструктуры, будет закуплено новое оборудование в больницы и средние образовательные учреждения.

Уже построены 4 больницы и 21 фельдшерско-акушерских пунктов; 6 школ и 2 детских сада; 11 спортивных комплексов и 237 спортивных площадок; 6 объектов культуры. Проведен капитальный ремонт и реконструкция 229 социальных и инфраструктурных объектов. Приобретено оборудование для 103 больниц, 103 фельдшерско-акушерских пунктов и 75 техникумов, 138 единиц транспорта, 208 квартир для социальных работников, 325 детских площадок, 37 уличных тренажеров.

«Приморье – лидер среди дальневосточных регионов по привлечению инвестиций. Здесь находятся 47% инвестиций, которые приходят на Дальний Восток. Инвестиционный поток надо поддерживать. В местах, где создаются новые предприятий, где будут жить и работать люди, куда едут специалисты, должны быть созданы соответствующие условия. Для этого надо строить больницы, детские сады, школы, приводить в порядок дороги», - подчеркнул Юрий Трутнев.

В рамках «единой федеральной субсидии» Приморскому краю из федерального бюджета согласовано финансирование на сумму более 12,9 млрд. рублей (2018 г. – 1,6 млрд рублей, 2019 г. – 6,5 млрд рублей, 2020 г. – 4,7 млрд рублей). На эти средства будут построены больницы в городах Артеме и Большой Камень, закуплено оборудование в 41 больницу, построены 2 детских сада во Владивостоке и школа в городе Большой Камень, построено 4 спорткомплекса, проведен ремонт дорог во Владивостоке и автомобильной дороги Артем-Находка-порт Восточный, а также возведены 4 девятиэтажных жилых дома на 750 квартир в городе Большой Камень.

По словам губернатора Приморского края Олега Кожемяко, на средства «единой федеральной субсидии» за прошедшие два года в крае установлены и введены в эксплуатацию 8 фельдшерско-акушерских пунктов в удаленных и труднодоступных территориях. Современным медоборудованием оснащены 29 районных учреждения системы здравоохранения. Модернизирована материально-техническая база системы среднего профессионального образования: поставлены станки и оборудование в 21 колледж. Завершен капитальный ремонт Владивостокского Дворца детского творчества, где разместился детский технопарк «Кванториум». Отремонтирована общеобразовательная школа во Владивостоке, не работавшая в качестве учебного заведения около 3 лет. Появились дома культуры в селах Многоудобное Шкотовского муниципального района, Новоникольск Уссурийского городского округа и Первомайское Михайловского района. Введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс в городском округе ЗАТО Фокино.

Завершается первый этап облагораживания столицы Дальнего Востока. Выполнены работы по ремонту автомобильных дорог города, в этом году ремонт был организован на 12 участках. Благодаря эффективному подходу, удалось отремонтировать 89 фасадов многоквартирных домов, вместо 84 запланированным. К концу 2021 года планируется открытие многоуровневой автомобильной парковки.

В прошлом году было предусмотрено финансирование в сумме 6,5 млрд рублей на реализацию 19 мероприятий. «Работы выполнены не в полном объеме. За 2019 год объем кассового исполнения плана составил 91%, то есть из доведенных 6,5 млрд рублей, на 600 млн рублей работы не выполнены», - заметил Юрий Трутнев.

Не завершены в срок работы по строительству крытого катка в городе Уссурийск, детского сада во Владивостоке, допущены отставания от графика работ по ряду других объектов. Как пояснил Олег Кожемяко, сложности были связаны с подготовкой документации, недобросовестностью подрядчиков, а порой и отсутствием местных подрядных организаций. Работы по этим объектам будут завершены в первом квартале 2020 года. Вице-премьер поручил главе региона взять ситуацию под контроль. «Губернатору надо создавать команду профессионалов, которые будут эффективно решать вопросы в строительной сфере. Надо подтягивать в Приморье строительные организации. Работы здесь будет много», - сказал Юрий Трутнев.

Всего до конца 2021 года должно быть реализовано 20 мероприятий. Для этого выделено финансирование в размере 4,7 млрд рублей. В том числе, будут капитально отремонтированы Владивостокская клиническая больница №2 и Хасанская центральная районная больница. Современное медоборудование получат 13 медицинских учреждений в 9 муниципальных образованиях. В столице Приморья откроется исторический парк «Россия – Моя история». В городе Большой камень завершится строительство поликлиники и школы, начнет работу центр культурного развития. Летом 2022 года в городе завершится строительство 4 жилых домов, благодаря этому 750 рабочих градообразующего предприятия получат комфортабельное жилье. В поселке Славянка Хасанского муниципального района появится физкультурно-спортивный комплекс.

В совещании приняли участие первый заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Тырцев, представители Минвостокразвития России, руководители институтов развития Дальнего Востока, сотрудники администрации Приморского края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]