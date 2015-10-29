Документ подписан: Мишустин решил помочь приморцам

Регионы Дальнего Востока получат 1,79 млрд рублей дополнительных средств на создание и модернизацию социальной инфраструктуры, сообщают «Вести:Приморье». Это следует из распоряжения, подписанного председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Соответствующий документ размещен на сайте правительства, пишет «РГ».

"Мы продолжаем работу по повышению качества жизни людей в регионе. Такая задача была поставлена президентом. Правительство приняло решение выделить около 2 млрд рублей на модернизацию социальной инфраструктуры на Камчатке, в Приморье и Хабаровском крае", - заявил глава кабмина, которые приводятся в сообщении.

Средства поступят в регионы в рамках реализации планов социального развития центров экономического роста ("Единой субсидии"). Из федерального бюджета регионам выделят 1,79 млрд рублей: 1,27 млрд рублей в 2021 году и 525 млн рублей в 2022 году.

В перечень объектов, которые удастся завершить благодаря выделенным средствам - несколько образовательных учреждений в Приморском крае.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]