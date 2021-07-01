Еще один мальчик утонул в реке Приморья

В реке Большая Уссурка утонул ребёнок, сообщают «Вести:Приморье».

Установлено, что 13-летний ребенок с согласия родителей направился на рыбалку с соседом-пенсионером. Во время рыбалки несовершеннолетний решил искупаться в водоёме. В воде мальчик почувствовал себя плохо. Очевидцы вызвали скорую помощь. Прибывшим медицинским работникам спасти ребенка не удалось.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции.

Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка органами Следственного управления СК, пояснила старший помощник руководителя регионального ведомства Аврора Римская.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, Утром 30 июня в реке Уссури недалеко от Лесозаводска сотрудниками МЧС были обнаружены тела еще двух пропавших в Приморье мальчиков. 29 июня стало известно, что тело одного из детей, 9-летнего ребенка с признаками утопления было обнаружено в воде возле берега в 800 м от места, где найдены вещи детей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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