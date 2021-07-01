«Как из ВИА Гры»: девушки из Lexus устроили шоу на дороге
В Находке автовладельцы стали очевидцами шоу, которое устроили три девушки - рыжая, брюнетка и блондинка. Они во время движения автомобиля Lexus, вылезли на половину из окна и люка на крыше, при этом раздевшись до нижнего белья, сообщают «Вести:Приморье».
Видео было снято автором поста на видеорегистратор машины, которая шла следом, и опубликовано в паблике irecommend_nhk.
Многие приморцы не поняли такого поведения, отметив, что поведение оставляет желать лучшего. И обратили внимание на нестройность их фигур.
«Не знаю, мне кажется, что рыженькая в окне застряла и машет рукой, как бы, прося о помощи».
«Конечно застряла, ты ее бока свисающие глянь».
«Прям смотрела и ждала, что дверь сейчас у лексуса сомнется как гармошка».
«Как из ВИА Гры, рыжая, брюнетка, блондинка».
«Бичихи какие-то норм баба так делать нельзя».
Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.