«Как из ВИА Гры»: девушки из Lexus устроили шоу на дороге

В Находке автовладельцы стали очевидцами шоу, которое устроили три девушки - рыжая, брюнетка и блондинка. Они во время движения автомобиля Lexus, вылезли на половину из окна и люка на крыше, при этом раздевшись до нижнего белья, сообщают «Вести:Приморье».

Видео было снято автором поста на видеорегистратор машины, которая шла следом, и опубликовано в паблике irecommend_nhk.

Многие приморцы не поняли такого поведения, отметив, что поведение оставляет желать лучшего. И обратили внимание на нестройность их фигур.

«Не знаю, мне кажется, что рыженькая в окне застряла и машет рукой, как бы, прося о помощи».

«Конечно застряла, ты ее бока свисающие глянь».

«Прям смотрела и ждала, что дверь сейчас у лексуса сомнется как гармошка».

«Как из ВИА Гры, рыжая, брюнетка, блондинка».

«Бичихи какие-то норм баба так делать нельзя».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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