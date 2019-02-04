Очередной «хозяин жизни» на Lexus перекрыл движение во Владивостоке

Во Владивостоке на улице Алеутской водитель автомобиля Lexus создал проблемы пешеходам и другим водителям, сообщают «Вести:Приморье».

Автор поста, опубликованного в паблике dps_vl, пояснил, устранением аварии на сетях не могут заняться специалисты, так как проезду спецтехники мешает оставленный Lexus.

На Алеутской 12, из-за существа, которое управляет Lexus г/н В361КТ125 не может проехать спецтехника для устранения аварии на сетях, а пешеходы вынуждены идти по проезжей части, чтобы обойти эту повозку.

В комментариях негативно отнеслись к водителю дорогого автомобиля, отметив, что за такое нужно наказывать и предложили разные версии.

«ГИБДД вам в помощь...».

«Н-да уж( достаточно нагло».

«Пусть вызывают эвакуатор и в дальний путь».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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