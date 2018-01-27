«Бога парковки» на Lexus настигла карма

Водитель дорогого автомобиля Lexus оказался «узником парковки», сообщают «Вести:Приморье».

В одном из приморских пабликов опубликовано фото автомобиля, водитель которого не смог удачно припарковаться. Случай произошел на улице Хабаровской, в районе дома номер два, отмечает авто фото.

Так, Lexus «сел» передней частью. Скорее всего, хозяину автомобиля придется приложить некоторые усилия, чтобы выехать. Водители уточняют, здесь поможет домкрат.

Многие в комментариях сказали, как бы там ни было, водитель усложнил жизнь пешеходам, которые хотели воспользоваться подъемам по лестнице.

«Богиня или Бог парковки!! Конечно это безобразие, как можно так жить, и думать только о себе, мне не понять», «Потому что возле этого дома практически нет мест для парковки, может человек подвёз больного или инвалида, возможно, просто подъехала ближе к дому, чтобы Продукты занести... вы что такие злые все??? Все пешком что ли ходите??? Там ближайшая стоянка через дорогу и та платная (100р), а вдоль дороги мест нет никогда....», «Да конечно ничего страшного, надо просто предложить пешеходам перелазить прям по тачке и всего делов», «Нормально припаркована, нечего ходить там где ездють».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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