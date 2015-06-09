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Мастерство парковки показал водитель на Гоголя

Мастерство парковки показал водитель на Гоголя

Источник фото: dpscontrol

Во Владивостоке на улице Гоголя водитель показал чудеса парковки, сообщают «Вести:Приморье». Очевидцы не понимают, как некоторые водители умудряются «залезть» на чужой авто.

Многие уточняют, что на этом участке дороги машины паркуются в несколько рядом, что сознает пробки и аварийные ситуации.

«Как смог так и припарковался», «Ого куда запрыгнул», «Инстинкт размножения он такой», «Хорошо припарковался», отметили в комментариях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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