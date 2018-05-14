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«Не, ну это тупость феноменальная»: ситуация на дороге удивляет граждан
Во Владивостоке на улице Бородинской, в районе дома 42 произошло ДТП, сообщают «Вести:Приморье». Водитель за рулем малолитражки Passo умудрился залезть под длинномер Daewoo.
Детали происшествия уточняются.
«Думал проскочит....», «Не, ну это тупость феноменальная», отметили в комментариях паблика dps_vl.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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