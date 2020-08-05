Водитель Honda Fit умудрился отправить в столб массивный внедорожник Mitsubishi

На Русском острове произошло ДТП, в котором столкнулись два автомобиля, сообщают «Вести:Приморье».

По всей вероятности, Honda Fit решил «пободаться» с Mitsubishi. Водитель внедорожника решил уйти от столкновения и врезался в столб, пояснил очевидец аварии.

Стоит отметить, дорога пустая. Что двигало действиями водителя малолитражки, непонятно.

Детали аварии уточняются.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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