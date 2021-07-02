Минсельхоз назвал сроки снижения цен на продукты

Ситуация с ценами в России на социально значимые продукты в целом стабилизируется. Так е оценивают в Минэкономразвитии, сообщают «Вести:Приморье».

Минсельхоз ожидает снижения цен на "борщевой набор" в конце июля - августе, то есть после нового урожая, сообщили в Минэкономразвитии по итогам межведомственного совещания по ситуации с ценами на социально значимые товары с участием представителей Минсельхоза, Минпромторга, ФАС, ФНС и других органов власти, пишет ТАСС. На совещании проанализировали данные Росстата об ускорении инфляции.

"Ускоренный рост цен продолжается на товары плодоовощной группы, прежде всего на картофель и морковь, однако темпы начали замедляться по сравнению с предыдущими неделями, - говорится в сообщении. - Как пояснила замглавы Минсельхоза России Оксана Лут, это связано с сокращением внутренних запасов продукции в преддверии поступления нового урожая". В отдельных субъектах страны сельхозпроизводители уже приступили к уборке картофеля, в июле - августе будут собраны основные объемы. Таким образом, сегодня основные ингредиенты "борщевого набора" импортируются. Как отметила замминистра, снижение цен на них ожидают в конце июля - августе.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]