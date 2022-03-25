180 объектов торговли в Приморье "держат" цены

Проект «Держим цены» подразумевает 15%-е ограничение торговой наценки на социально значимые товары. На сегодняшний день его участниками стали 186 торговых объектов Приморского края, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на региональное правительство.

Как сообщили в министерстве промышленности и торговли Приморского края, за несколько дней с момента запуска проекта «Держим цены» его участниками стали 186 магазинов на территории 25 муниципальных образований. Они подписали декларации в присутствии представителей органов местного самоуправления.

«По условиям проекта устанавливается контроль за соблюдением участниками предельной торговой наценки в 15% в мелкосетевой и несетевой рознице на социально значимые товары. Административные комиссии ежедневно проводят мониторинг, сопоставляя цены по товарно-транспортной накладной с ценами на полке магазина», – пояснили в ведомстве.

При выявлении фактов завышения цен к субъектам, принявшим на себя обязательства по самоограничению торговой наценки, будут применяться меры вплоть до административной ответственности.

Отметим, проект «Держим цены» стартовал по инициативе губернатора Олега Кожемяко. Также по его предложению с 10 марта в крае реализуется социальная программа «Приморское – лучшее!», в которой участвуют уже 305 магазинов в 23 муниципальных образованиях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]