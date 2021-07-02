«Пробка, встали»: Несколько машин столкнулись на низководном мосту

Во Владивостоке на низководном мосту по направлению в сторону в сторону Де-Фриза произошла массовая авария. Участниками, по мнению очевидцев, стали пять машин, сообщают «Вести:Приморье».

Пробка тут же организовалась с выезда из города и со стороны объездной трассы.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Детали аварии уточняются, хотя многие предполагают, это было банальное несоблюдение дистанции и невнимательность.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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