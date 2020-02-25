Дым валит из авто: четыре машины столкнулись на мосту (видео)

Во Владивостоке на Низководном мосту при движении в сторону города произошла авария, сообщают «Вести:Приморье».

Так, на кадрах видно, остановились четыре автомобиля. Дым валит из одной машины. Детали разбросало по дороге. Водители осматривают свои авто, вероятно, подсчитывая, во что им обойдется ремонт.

Детали аварии уточняются.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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