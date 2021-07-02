«Апокалипсис. Лето 21-го». Атаки мух наводят страх на жителей поселка

Аномальное нашествие насекомых произошло в Заводском. Мухи оккупировали буквально весь поселок. Страдают не только дачники, но и жильцы многоквартирных домов.

Подробности о том, откуда взялись полчища этих насекомых, в репортаже Веры Панчуковой.

Если мы сейчас сядем на улице — нас облепит куча мух. И вы представляете? Это что? Это невыносимо!

Уже 50 лет Ольга Коржевая живет в поселке Заводском. Но такого она не видела никогда — весь ее дом облеплен роем мух. Совсем недавно их семья сделала капитальный ремонт, и ущерб от насекомых заметен невооруженным глазом. Приходится прибегать к крайним мерам.

Ольга Коржевая, житель пос. Заводской: «Ну вот, посмотрите — это не тысяча, это миллионы мух. Изо дня в день мы на свои средства покупаем отраву желтую и сыпем ее. Вечером здесь весь двор будет усыпан мухами».

Это не апокалипсис. Силы природы не восстали против человека. Хотя как посмотреть. Сейчас мы находимся в посёлке Заводском прямо напротив птицефабрики. Засилью мух здесь рады только воробьи, а местные жители боятся выходить из своих домов.

Ольга уверена, в их беде виновата птицефабрика, которая находится буквально в двухстах метрах от дома. Женщина считает, что насекомые появились из-за не правильной утилизации останков животных, так называемого падежа.

Ольга Коржевая, житель пос.Заводской: «Когда его сжигали, у нас в поселке был запах, как горит жареное мясо. Сейчас мы этого не наблюдаем и считаем, что утильцех не работает, а они просто-напросто на своей территории закапывают трупы павших животных».

Надоедливые мухи - это только часть беды. Вездесущие насекомые буквально лишают людей лета — конец шашлыкам и отдыху на свежем воздухе.

Галина Козлова, житель пос.Заводской: «Вот идешь, они прямо тебе в рот залетают и на тебя садятся, и все на свете. Это страшно! Мы боимся, что у нас же и дети, вот у меня правнучек живет. Мы боимся, что может чем-то заболеть, инфекционное какое-то заболевание у него может быть».

Жалобы на мух поступают еще с середины июня, люди негодуют в социальных сетях и пишут обращения в администрацию. Директор предприятия разводит руками — мухи всегда были, а вот ласточек не стало, поэтому насекомых никто и не ест.

Сергей Погорелов, начальник территориального управления «Заводской»: «У них была проведена на данном предприятии внеплановая проверка, по результатам проверки были выявлены нарушения, был наложен административный штраф, и выписано предписание на устранение всех недостатков».

Исполнение предписания проконтролирует Россельхознадзор. На данный момент расследование также проводит Роспортебнадзор и главный ветеринарный инспектор по Приморскому краю.

А пока проблема решается, людям остается спасаться своими средствами.

Это мы разводим с водой и брызгаем. Вокруг брызгаем, но на ягоду ведь не побрызгаешь, на продукты не побрызгаешь!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]