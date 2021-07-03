Традиционная выставка «Улица Дальнего Востока» пройдет во Владивостоке со 2 по 7 сентября в рамках VI ВЭФ, сообщают «Вести:Приморье».

Об этом было заявлено на совещании по подготовке к ВЭФ, которое состоялось в Москве.

Выставка будет организована на территории Университетской набережной в кампусе ДВФУ. 11 регионов Дальнего Востока в своих павильонах представят свой экономический потенциал, туристические возможности и культурные традиции, пояснили в администрации города.

«Мероприятия Восточного экономического форума – это представление Дальнего Востока на российском и международном уровнях. За пять лет проведения выставка «Улица Дальнего Востока» по праву стала настоящей жемчужиной форума. Экспозиция открывает участникам и гостям ВЭФ инвестиционный, экономический и культурный потенциал регионов Дальнего Востока», – отметил заместитель полномочного представителя президента РФ в ДФО Денис Андреев.

Выставка «Улица Дальнего Востока» будет открыта на набережной бухты Аякс кампуса ДВФУ 2 – 7 сентября. Помимо павильонов 11 регионов в этом году на выставке впервые откроется специальная зона, где пройдёт часть мероприятий деловой программы ВЭФ. Со 2 по 4 сентября выставку смогут посетить гости и участники ВЭФ, 5 – 7 сентября – все желающие.

Специалисты отмечают: на этот период набережная станет пешеходной – передвижение на велосипедах, роликовых коньках, самокатах или скутерах запрещено. Также не разрешен вход с домашними животными и купание в бухте Аякс.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]