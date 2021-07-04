Момент смертельного ДТП во Владивостоке попал на видео

Во Владивостоке произошло ДТП со смертельным исходом, в результате которого погибла пассажирка автомобиля. Несколько человек были госпитализированы с различными травмами, сообщают «Вести:Приморье».

Момент столкновения попал на камеру. Видно, что по дороге несется автомобиль, причем на немаленькой скорости. И, даже не пытаясь ее сбавить и предотвратить аварию, он врезается во впередиидущую машину. Многие обратили внимание, что у водителя, спровоцировавшего столь страшное ДТП, была возможность его избежать. Все произошло ночью, машин на дороге было немного, по сравнению с тем количеством, к которым привыкли жители города в дневное время.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, во Владивостоке в районе «Некрасовской» произошло смертельное ДТП. На спуске к путепроводу столкнулись автомобили Audi и Toyota Aqua. В результате ДТП погибла пассажирка Audi, пассажирка Aqua в реанимации, ещё четыре человека получили травмы различной степени тяжести.

Приморцы в различных пабликах выразили соболезнование. И отметили, стоит задуматься о том, что решив сесть за руль, нужно помнить о правилах.

«Даже тормозить не пытался... Очень страшно».

«Да всех пострадавших жаль, в кого он влетел. И девушку погибшую».

«Вот и ответ всем упоротым конспирологам, которые утверждали, что аква выехала перед носом у ауди».

«Там 150 как минимум ехал».

«Знаете, это очень страшно. Едешь по своей полосе, соблюдаешь правила и скорость. По прямой блин дороге. Прилетело сзади… ну как, какого ***? Торопишься на тот свет, торопись сам, не губи невинных».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

видео - autopatrul_otv_prim





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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