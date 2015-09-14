Один человек погиб, двое пострадали в результате ДТП во Владивостоке
В воскресенье, 8 сентября, в районе улицы Катерная во Владивостоке "Тойота Аллион" врезался в грузовой автомобиль "Ивеко" с прицепом. Как сообщили в пресс-службе ОМВД России по г. Владивостоку, грузовик под управлением 46-летнего водителя выезжал с прилегающей территории. В это время по главной дороге двигалась "Тойота Аллион", за рулем которой находился 21-летний житель Владивостока. В результате столкновения транспортных средств водитель легкового автомобиля и его сверстник, находившийся на заднем пассажирском сидении, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. 20-летняя девушка-пассажирка скончалась в карете скорой помощи по пути в медучреждение.
Назначено проведение проверки. Выясняются причины и обстоятельства, приведшие к ДТП.
По результатам необходимых исследований в отношении участников автоаварии будет принято решение в соответствии с российским законодательством.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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