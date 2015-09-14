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Один человек погиб, двое пострадали в результате ДТП во Владивостоке

Один человек погиб, двое пострадали в результате ДТП во Владивостоке

Фото: Пресс-служба ОМВД России по г. Владивостоку

В воскресенье, 8 сентября, в районе улицы Катерная во Владивостоке "Тойота Аллион" врезался в грузовой автомобиль "Ивеко" с прицепом. Как сообщили в пресс-службе ОМВД России по г. Владивостоку, грузовик под управлением 46-летнего водителя выезжал с прилегающей территории. В это время по главной дороге двигалась "Тойота Аллион", за рулем которой находился 21-летний житель Владивостока. В результате столкновения транспортных средств водитель легкового автомобиля и его сверстник, находившийся на заднем пассажирском сидении, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. 20-летняя девушка-пассажирка скончалась в карете скорой помощи по пути в медучреждение.

Назначено проведение проверки. Выясняются причины и обстоятельства, приведшие к ДТП.

По результатам необходимых исследований в отношении участников автоаварии будет принято решение в соответствии с российским законодательством.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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