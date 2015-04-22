Два водителя пострадали в ДТП на подъезде к аэропорту Владивостока
Госавтоинспекция отдела МВД России по городу Артему проводит проверку по факту ДТП на подъезде к аэропорту города Владивостока.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по г. Артему, 30-летний житель Артема, водитель автомашины "Сузуки Эскудо" при движении со стороны города Артема в направлении Уссурийска не справился с управлением и совершил столкновение с "Тойотой Гранвия". Транспортное средство стояло на проезжей части дороги, водитель выставил знак аварийной остановки и включил аварийную сигнализацию.
В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили оба водителя транспортных средств. Мужчины госпитализированы в лечебное учреждение.
Виновник автоаварии, водитель "Сузуки Эскудо", имеет стаж вождения 12 лет. В текущем году его дважды привлекали к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.
Проводится проверка. Назначено проведение ряда исследований. У обоих участников ДТП взяты образцы крови для освидетельствования на состояние опьянения. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
20.06.2019 Пассажир такси погиб в ДТП в Приморье
-
03.05.2019 В Приморье пьяный водитель"Тойота Марк 2" отправил молодую женщину на больничную койку
-
13.05.2019 Три человека пострадали в автомобиле, съехавшем в кювет в районе Шаморы
-
26.07.2015 В Приморье пьяный полицейский стал виновником ДТП со смертельным исходом
-
04.06.2018 Три человека погибли в ДТП на выходных в Приморье
-
22.04.2015 В Приморье пьяный водитель устроил массовое ДТП
Добавить комментарий